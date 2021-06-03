Житель Ингушетии за повторное пьяное вождение получил реальный срок

Судом установлено, что злоумышленник, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, вновь в ночное время суток 21 февраля 2021 года, находясь на участке автодороги, расположенном на 564 км ФАД «Кавказ» в городе Назрани, управлял автомобилем в нетрезвом виде, вплоть до его отстранения от управления транспортным средством инспектором ДПС.

С учетом позиции государственного обвинителя, рецидива преступления, Магасский районный суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда.