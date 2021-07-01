Житель Ингушетии задержан по делу о вымогательстве и похищении человека

0

Правоохранительные органы провели спецоперации по задержанию жителя Ингушетии, с 2004 года находившегося в федеральном розыске за совершение ряда тяжких преступлений на территории Северо-Кавказского региона, говорится в сообщении ГУ МВД по СКФО.

«По имеющейся у оперативников информации, житель Ингушетии входил в состав межрегиональной организованной группы из шести человек, причастной к похищениям людей и вымогательствам», — сказано в релизе.

Отмечается, что в апреле 1998 года участники группы похитили жителя Северной Осетии и требовали у его родственников выкуп в размере одного миллиона долларов. Получив часть требуемой суммы, злоумышленники освободили заложника.

В отношении участников группы были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 126 и ч. 3 ст. 163 УК РФ (бандитизм; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов; похищение человека; вымогательство).

Позже большинство членов ОПГ были задержаны полицейскими и приговорены судом к различным срокам заключения.

Фигуранта перевезли в Северную Осетию. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Пятигорск — гармония реальности и вымысла
Будь «ПРОФИ»: топ-менеджеры «Ростелекома» на Юге записали подкасты о карьерном успехе
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 25 человек
Почта России впервые доставила жителю Ингушетии мотоцикл из Дальнего Востока
Со следующего года пенсионеры с 30-летним стажем работы в сельском хозяйстве будут получать надбавку в 25%
Представители АТК Малгобекского района Ингушетии встретились с молодыми людьми, отбывшими наказание
Новая школа на 720 мест в городе Сунжа Ингушетии строится с опережением срока
Жителей Ингушетии приглашают к участию во Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «Мы»
Транспортные полицейские внушают несовершеннолетним нормы законов и поведения
Мэр Назрани проинспектировал работы по благоустройству аллеи Победы
Юные спортсмены из Сунженского района Ингушетии успешно выступили на клубном турнире по вольной борьбе

Главное

Яндекс.Метрика

 