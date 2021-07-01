Житель Ингушетии задержан по делу о вымогательстве и похищении человека

«По имеющейся у оперативников информации, житель Ингушетии входил в состав межрегиональной организованной группы из шести человек, причастной к похищениям людей и вымогательствам», — сказано в релизе.

Отмечается, что в апреле 1998 года участники группы похитили жителя Северной Осетии и требовали у его родственников выкуп в размере одного миллиона долларов. Получив часть требуемой суммы, злоумышленники освободили заложника.

В отношении участников группы были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 126 и ч. 3 ст. 163 УК РФ (бандитизм; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов; похищение человека; вымогательство).

Позже большинство членов ОПГ были задержаны полицейскими и приговорены судом к различным срокам заключения.

Фигуранта перевезли в Северную Осетию. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.