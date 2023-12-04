Житель Ингушетии задержан за хранение сильнодействующих веществ

На посту «Маяк-12» в Малгобекском районе правоохранители остановили ВАЗ-2114, без номерных знаков. В ходе личного досмотра у водителя обнаружено 28 капсул Прегабалина (10,92 гр.) и 4 флакона Тропикамида (32,37 граммов), а также мефедрон — 0,34 гр.

За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции мужчина водворен в ИВС.

В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).