Штраф

Житель Ингушетии заплатит 10 тыс. рублей за оскорбление полицейского в присутствии его коллег

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44-летний житель ингушской Сунжи за оскорбление полицейского в присутствии других правоохранителей, которые выполняли свои служебные обязанности, заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Установлено, что мужчина в сельском поселении Экажево нарушал общественный порядок, и игнорировал требования полицейских успокоиться и предъявить документы. При всем этом высказался нецензурной бранью в отношении одного из правоохранителей в присутствии его коллег, что унижает его честь и достоинство», — говорится в сообщении.

Назрановский районный суд признал его виновным в данного преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, добавили в пресс-службе.

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