Криминал

Житель Ингушетии заплатит штраф за нападение на полицейского

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В Ингушетии осудили местного жителя за нападение на полицейского при исполнении, ему назначен штраф в 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«Следствием и судом установлено, что вечером 14 декабря 2021 года в Малгобеке водитель автомобиля «Тойота-Корола» нарушил ПДД. Игнорируя требования сотрудников ДПС к остановке, а кроме того, и запрещающий сигнал светофора, водитель скрылся во дворе одного из домов, где произвел вынужденную остановку и был настигнут сотрудниками полиции. На их законное требование, мужчина отказался предъявить регистрационные документы на транспортное средство и право управления им, а затем напал на сотрудника полиции», — говорится в сообщении.

Нарушитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

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