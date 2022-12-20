Житель Ингушетии запустил лабораторию для выращивания конопли «в лечебных целях»

«Сотрудники полиции задержали местного жителя 1977 года рождения, в частном домовладении которого обнаружили и изъяли 9 кустов конопли, приспособления для её выращивания и более 140 граммов марихуаны, что подтверждено экспертизой», — сказал представитель ведомства.

Как отметил собеседник издания, наркоделец организовал мини-плантацию в собственной спальне, оборудовав её лампами дневного света и вентиляторами. Для получения высокого урожая использовал различные подпитки и удобрения. Со слов мужчины, семена наркорастения он покупал в интернете, выращивал «дурман-траву» и изготавливал из неё наркотик исключительно для личного употребления в лечебных целях.

Полиция завела на мужчину дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.