Убийство

Житель Ингушетии застрелил оппонента из охотничьего ружья

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В отношении 52-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело, он подозревается в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, примерно в полночь 10 января этого года подозреваемый, находясь в одной из квартир МКД, расположенного по улице Промысловой сельского поселения Яндаре Назрановского района, из охотничьего ружья причинил огнестрельное ранение 40-летнему мужчине, от которого тот скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан в порядке статей 91,92 УПК России. В ближайшее время следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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