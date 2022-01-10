Житель Ингушетии застрелил оппонента из охотничьего ружья

По данным следствия, примерно в полночь 10 января этого года подозреваемый, находясь в одной из квартир МКД, расположенного по улице Промысловой сельского поселения Яндаре Назрановского района, из охотничьего ружья причинил огнестрельное ранение 40-летнему мужчине, от которого тот скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан в порядке статей 91,92 УПК России. В ближайшее время следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.