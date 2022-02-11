Житель ингушского села Сурхахи попал под следствие за незаконный оборот боеприпасов

«На основании постановления суда силовики провели обыски в доме 59-летнего жителя села Сурхахи Тумгоева, в ходе которых изъяты охотничий карабин «Сайга — МК» калибра 7,62×39 мм, патроны калибра 7,62×39 для охотничьего карабина, патроны для автомата АК-47, ручной пулемет Калашникова (РПК-47), охотничий карабин «Тигр», патроны к пулемету Калашникова», — сообщил собеседник.

По его информации, мужчине вменяют незаконный оборот боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). После обысков Тумгоев задержан и водворен в изолятор временного содержания.