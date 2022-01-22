ДТП

Житель Малгобека ответит в суде за ДТП, повлекшее смерть пешехода

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Малгобекской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя, который обвиняется в наезде на пешехода, переходившего проезжую часть, от полученных множественных телесных повреждений 32-летний мужчина скончался, сообщает пресс-служба надзорного органа.

«По версии следствия, обвиняемый 3 декабря 2021 года в Малгобеке, двигаясь на автомобиле марки «Лада-Приора», нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных множественных телесных повреждений 32-летний мужчина скончался», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд республики.

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