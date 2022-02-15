Житель Пригородного района предстанет перед судом в Ингушетии за хранение поддельного алкоголя

По версии следствия, мужчина, приобрел и хранил в помещении павильона, расположенного в городе Назрани, в целях сбыта алкогольную продукцию, не соответствующую ГОСТу и не отвечающую требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей по наличию в ней большого объема токсичных веществ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

В декабре прошлого года в помещении магазина сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты 12 стеклянных бутылок, с этикетками «Премиум с Серебром» и 10 стеклянных бутылок с этикетками «Домашняя».

Уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд Ингушетии для рассмотрения по существу.