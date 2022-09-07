МВД

Житель столицы Ингушетии подозревается в фиктивной постановке иностранца на учет

0

Правоохранители Ингушетии выявили факт фиктивной постановки жителем Магаса на миграционный учет гражданина Азербайджана.

В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК России, сообщает пресс-служба МВД по региону. 

Отметим, что деяние наказывается штрафом в размере от 100 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до 3-х лет или лишением свободы на тот же срок.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В НБ Ингушетии проходит выставка к 120-летию со дня рождения ученого Мурата Базоркина
Видеолюбителей из Ингушетии приглашают к участию в фестивале о народном творчестве
Минпромсвязи Ингушетии вновь запустило общественный транспорт для жителей Карца
Именитые мастера вольной борьбы провели мастер-класс для ингушских спортсменов
Ингушского футболиста Зелимхана Бакаева включили в расширенный состав сборной России
Минздрав России подготовил памятку педагогам по профилактике Covid-19
В Назрани пройдет VI Республиканский экономический форум «Деловая Ингушетия — 2022»
Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким погибшего на Украине Мурада Евлоева
Учеников ряда школ в Ингушетии эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании
В Назрановском районе Ингушетии обсудили приближающуюся осеннюю призывную кампанию
В городе Назрани Ингушетии начат ямочный ремонт центральных и связующих дорог

Главное

Яндекс.Метрика

 