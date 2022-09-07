Житель столицы Ингушетии подозревается в фиктивной постановке иностранца на учет

В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК России, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Отметим, что деяние наказывается штрафом в размере от 100 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до 3-х лет или лишением свободы на тот же срок.