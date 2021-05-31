Попрошайничество

Житель Узбекистана больше года заставлял несовершеннолетнюю попрошайничать в Ингушетии

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Гражданин Узбекистана осужден за вовлечение своей несовершеннолетней племянницы в занятие попрошайничеством в Ингушетии, Малгобекской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении него, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

«Установлено, что мужчина, в период времени с декабря 2020 по январь 2021 года вовлекал в систематическое занятие попрошайничеством в общественных местах Малгобека свою несовершеннолетнюю племянницу, путем создания у нее видимости безвыходного положения. При этом вовлечение несовершеннолетней в антиобщественное действие не связано с тяжелыми жизненными обстоятельствами, вызванными утратой источника средств к существованию или отсутствием места жительства», — говорится в собщении.

Отмечается, что тем самым он подрывал нравственное и психофизическое развитие девочки.

Малгобекский городской суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал его виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев.

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