Житель Узбекистана больше года заставлял несовершеннолетнюю попрошайничать в Ингушетии

«Установлено, что мужчина, в период времени с декабря 2020 по январь 2021 года вовлекал в систематическое занятие попрошайничеством в общественных местах Малгобека свою несовершеннолетнюю племянницу, путем создания у нее видимости безвыходного положения. При этом вовлечение несовершеннолетней в антиобщественное действие не связано с тяжелыми жизненными обстоятельствами, вызванными утратой источника средств к существованию или отсутствием места жительства», — говорится в собщении.

Отмечается, что тем самым он подрывал нравственное и психофизическое развитие девочки.

Малгобекский городской суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал его виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев.