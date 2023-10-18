Кража

Житель Узбекистана украл 150 тыс. рублей и инструменты на стройке в Ингушетии

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Житель Узбекистана, проводивший строительные работы в регионе, украл крупную сумму денег и инструменты почти на 60 тыс. рублей, сообщили газете «Ингушетия» во вторник, 18 октября, в правоохранительных органах.

«Гражданин Узбекистана, который проводил строительные работы в Ингушетии, украл 150 тыс. рублей, переданных им в виде задатка. Также он украл плиткорез стоимостью 25 тыс. рублей, шуруповерт DeWalt за 18 тыс. рублей и УШМ DeWalt стоимостью 16 тыс. рублей», — рассказал собеседник.

По его словам, в действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 158 УК России (кража).

По данному факту проводится проверка.

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