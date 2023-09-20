Житель Владимирской области получил 4 года колонии в Ингушетии за хранение мефедрона
Решением Карабулакского районного суда, 4 года колонии общего режима получил 35-летний житель Владимирской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.
Отмечается, что в июне текущего года мужчина в Карабулаке для личного употребления посредством из «закладки» приобрел за 9,4 тыс. рублей мефедрон 4,70 гр. Он был задержан полицейскими с поличным, а синтетический наркотик изъят.
Фигурант признан виновным в незаконном приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
В отношении сбытчика мефедрона уголовное дело выделено в отдельное производство.