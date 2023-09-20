Приговор

Житель Владимирской области получил 4 года колонии в Ингушетии за хранение мефедрона

0

Решением Карабулакского районного суда, 4 года колонии общего режима получил 35-летний житель Владимирской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.

Отмечается, что в июне текущего года мужчина в Карабулаке для личного употребления посредством из «закладки» приобрел за 9,4 тыс. рублей мефедрон 4,70 гр. Он был задержан полицейскими с поличным, а синтетический наркотик изъят.

Фигурант признан виновным в незаконном приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

В отношении сбытчика мефедрона уголовное дело выделено в отдельное производство.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства детского сада в Малгобеке
Ингушетию посетила представительница Департамента медобразования и кадровой политики Минздрава России
При столкновении двух грузовиков в Ингушетии погиб человек
Ингушские школьники присоединились к онлайн-состязаниям на знание ПДД
В столице Ингушетии установлены светофоры нового образца
В школах и детсадах Ингушетии продолжаются медицинские осмотры и вакцинация детей
В столице Ингушетии нашли десять стихийных мусорных свалок
Ингушетия подписала соглашение с ТПП России о сотрудничестве
Калиматов обсудил с президентом ТПП России вопросы развития инвестпотенциала Ингушетии
В лесах Ингушетии усилены меры против незаконного браконьерства
В Назрановском районе Ингушетии прошло мероприятие антинаркотической направленности

Главное

Яндекс.Метрика

 