Жителей и гостей Ингушетии предупреждают о лавинной опасности

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что при сходе лавины со скоростью 20-30 метров в секунду образуется воздушная волна, которая и вызывает наибольшие разрушения.

Жителей и гостей республики призывают не выходить в горы без необходимости, и учитывать то, что лавины чаще всего сходят со склонов крутизной более 30°, а при крутизне склона более 45° это происходит практически при каждом снегопаде.