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Жителей и гостей Ингушетии предупреждают о лавинной опасности

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В горах Ингушетии выше 2 тыс. метров 7-9 февраля лавиноопасно, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что при сходе лавины со скоростью 20-30 метров в секунду образуется воздушная волна, которая и вызывает наибольшие разрушения.

Жителей и гостей республики призывают не выходить в горы без необходимости, и учитывать то, что лавины чаще всего сходят со склонов крутизной более 30°, а при крутизне склона более 45° это происходит практически при каждом снегопаде.

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