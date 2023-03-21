Ярмарка

Жителей и гостей Ингушетии приглашают на книжную ярмарку в Сунже

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Сегодня, 21 марта, в городе Сунжа состоится книжная ярмарка, которую проведет Национальная библиотека Ингушетии. Об этом нашему изданию сообщил представитель регионального министерства культуры.

По словам собеседника, мероприятие пройдет в рамках плана мероприятий к 100-летию ингушской государственности, которое в регионе отметят в следующем году.

Библиотекари проведут презентации книг, распродажу книжных новинок, викторины и конкурсы для детей. Также участников мероприятия ждут встречи с известными писателями и поэтами, в зоне свободного микрофона можно будет прочитать стихи.

Все желающие приглашаются на Центральную площадь г. Сунжи, перед Дворцом культуры. Мероприятие пройдет с 11:00 до 16.00.

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