Жителей Ингушетии предостерегли от нового способа мошенничества

Мошенники в режиме нон-стоп изобретают способы кражи денег со счетов граждан, выдумывая все новые схемы. Основными каналами атак по-прежнему остаются телефонные звонки и выманивание данных банковских карт через фишинговые сайты.

Суть схемы проста: злоумышленники рассылают по e-mail, через СМС или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы: высокой оплатой труда, неполным рабочим днем, легкими задачами. Как правило, это работа в сфере продажи товаров и услуг через сети. Для уточнения деталей человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет в популярные мессенджеры. Там с потенциальной жертвой вступают в переписку «менеджеры по подбору персонала». Они могут запросить у клиента данные банковской карты, номер мобильного телефона.

Далее якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе требуется внести вступительный взнос — например, в размере 500 рублей. Но на самом деле эти деньги оседают в карманах мошенников, а данные банковской карты и номер телефона используются ими для попытки взлома личного кабинета человека на сайте банка и кражи средств с его счета.

«Очень важно критически относиться к подобным предложениям удаленной работы с гибким графиком и зарплатой до 30 тысяч рублей в день. Тем более, если для начала нужно заплатить взнос, оплатить обучение или провести другие платежи. Такие предложения „гарантированной работы“ — популярный прием мошенников», — отметили в региональном отделении Банка России.

В учреждении строго предостерегли граждан, чтобы они ни при каких обстоятельствах никому не сообщали пин-код карты, трехзначный код с ее обратной стороны или СМС-коды.