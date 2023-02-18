Мошенничество

Жителей Ингушетии предупреждают о мошенничестве на фоне трагедии в Турции и Сирии

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В министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии предупредили жителей республики о возможных способах обмана на фоне трагедии в Турции и Сирии.

В Телеграм-канале ведомства отмечается, что мошенники в сфере благотворительности ничем не брезгуют, наживаясь даже на людских трагедиях.

«Предостерегаем жителей Ингушетии, жертвующих денежные средства пострадавшим от землетрясений гражданам Турции и Сирии, о необходимости переводить деньги только на счета проверенных благотворительных фондов», — говорится в релизе.

Следует проверять наличие сведений об организации на сайте Минюста России, тщательно сверять реквизиты. Неразумно переходить по ссылкам, переводить денежные средства на счета случайных лиц.

В министерстве считают, что проявление беспечности в этом вопросе может привести не только к обогащению мошенников. Зачастую обманным путем под видом благотворительности собирают средства незаконные вооруженные формирования, террористические и экстремистские организации, за финансирование которых предусмотрена уголовная ответственность с назначением сурового наказания в виде лишения свободы на длительный срок.

Граждан призвали обращаться в благотворительные организации напрямую, чтобы сделать пожертвование или предложить свою помощь.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошло разрушительное землетрясение, в результате которого погибли тысячи человек. Ингушетия направила в общей сложности более 100 тонн гуманитарного груза для пострадавших в этих странах.

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