Акция

Жителей Ингушетии приглашают 11 сентября принять участие в акции «Культурная суббота»

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Министерство культуры Ингушетии приглашает жителей региона принять участие во всероссийской акции «Культурная суббота», которая состоится 11 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках этого мероприятия подведомственными учреждениями Минкультуры будут проведены мастер-классы, концертные программы, выставки-ярмарки, поэтические флешмобы и челленджи.

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии с 10:00 до 17:00 пройдет день открытых дверей. В программе бесплатные экскурсии по выставкам «Ингушетия мастеровая», «Калейдоскоп имён», «Семья Мартазановых».

В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова с 10:00 до 17:00 пройдет выставка детских рисунков «Я люблю мир» и бесплатные экскурсии по действующим залам для людей старшего возраста.

День открытых дверей пройдет и в Мемориальном комплексе жертвам репрессий в Назрани. Посетителей здесь ждут с 12:00 до 18:00. В программе бесплатные экскурсии для всех посетителей, кинопоказ фильмов ингушских режиссеров «Идеальный», «День гнева», «Ночевала тучка золотая», «Сайти — сын Зоули».

Творческие коллективы Государственной филармонии имени Хамхоева проведут в Доме культуры сельского поселения Мужичи концерт, начало — в 11:00.

В городе Сунжа, на площади перед Дворцом культуры, в 11:00 состоится концерт солистов Государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Магас», которые продемонстрируют свои лучшие хореографические номера.

В Центре культурного развития г. Магаса ждут любителей национальной музыки, концерт «Пандар оаз» начнется в 19:00.

Также в ряде учреждений культуры региона, начиная с 11:00, пройдут акции с чтением стихотворений на русском и ингушском языках.

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