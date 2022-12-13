Жителей Ингушетии приглашают к участию в акции по увековечению памяти защитников Сталинграда

«2 февраля 2023 года вся страна будет отмечать одно из важнейших событий в истории России — 80-летие победы в Сталинградской битве. Волгоградская область совместно с ветеранским сообществом ведет активную подготовку к предстоящему юбилею. Предполагается создание единого художественного пространства, объединяющего военно-исторические места Волгограда — улицы, здания, мемориальные объекты», — рассказала газете «Ингушетия» главный научный сотрудник музея краеведения Фатима Албагачиева.

По ее словам, авторы проекта предлагают создание аудиовизуальных произведений искусства и их показ на зданиях, сооружениях, расположенные в разных частях Волгограда — от Мамаева кургана до Аллеи Героев и Центральной набережной Волгограда, образуя символический «Мост Памяти», с использованием современных технологий и технических средств аудиовизуального искусства, установленных арт-объектов для выразительного художественного повествования о мужестве, героизме защитников Сталинграда, характере и чувствах людей Советского Союза.

«В рамках этой акции объявлен сбор фотографий участников Сталинградской битвы, которые будут размещены на больших светодиодных экранах на Аллее Героев в городе-герое Волгограде», — рассказала Албагачиева.

Сотрудники музея краеведения имени Тугана Мальсагова присоединяются к данной акции и предлагают жителям Ингушетии прислать на электронную почту fatima-albagachieva@mail. ru фотографию защитника Сталинграда из семейного архива с идентификационными данными ветерана для размещения на Аллее Героев в Волгограде.