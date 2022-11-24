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Жителей Ингушетии приглашают к участию в акции «Тест по истории ВОВ»

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Жителям Ингушетии в преддверии Дня Неизвестного Солдата предлагают проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны.

Традиционная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» состоится 2 декабря. Ее организаторами выступают Молодежный парламент при Государственной Думе и Российское военно-историческое общество. Акция проводится в рамках федерального проекта Молодежного парламента «Каждый день горжусь Россией!».

Участникам будет предложено ответить на 30 вопросов, охватывающих различные события времен войны. Проверить свои знания можно будет на специальных площадках и онлайн на сайте проекта.

Напомним, День Неизвестного Солдата был установлен в России 3 декабря 2014 года в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.

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