Жителей Ингушетии приглашают к участию в акции «Тест по истории ВОВ»

Традиционная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» состоится 2 декабря. Ее организаторами выступают Молодежный парламент при Государственной Думе и Российское военно-историческое общество. Акция проводится в рамках федерального проекта Молодежного парламента «Каждый день горжусь Россией!».

Участникам будет предложено ответить на 30 вопросов, охватывающих различные события времен войны. Проверить свои знания можно будет на специальных площадках и онлайн на сайте проекта.

Напомним, День Неизвестного Солдата был установлен в России 3 декабря 2014 года в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.