Конкурс

Жителей Ингушетии приглашают к участию в фотоконкурсе «Территория природы»

0

Жителей Ингушетии приглашают принять участие во всероссийском фотоконкурсе «Территория природы». Организатор — проект «Путешествия с РГО» совместно с туроператором «Заповедные места».

К участию приглашаются все совершеннолетние граждане России, проживающие на территории страны. Опыт в фотографии не обязателен, но все снимки должны быть сделаны на территории РФ.

Для участия в конкурсе нужно добавить в ленту соцсети «ВКонтакте» пост из нескольких фотографий, идейно связанных в один сюжет, с хештегами #заповедныйконкурс и #путешествиясРГО. Рассказать свою версию, что нужно, чтобы отдых запомнился на всю жизнь. Тематика фотографий должна быть связана с природой России.

Конкурс продлится до 30 ноября 2022 года.

Главный приз конкурса — тур в глэмпинг «Заповедные места» на двоих. Победитель конкурса отправится в полностью оплачиваемое путешествие в Хабаровский край, в самое сердце Анюйского национального парка, где на берегу реки раскинулся комфортный глэмпинг.

Правила конкурса на сайте https://zapovednye-mesta. rgo. ru/rules_zm.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Проект из Ингушетии победил на всероссийском грантовом конкурсе Росмолодёжи
Руководитель ГАС Ингушетии представил республику на международной конференции архивистов
Депутаты Джейрахского районного совета Ингушетии приняли участие в акции «Коробка храбрости»
В столице Ингушетии прошли мероприятия ко Всероссийскому дню правовой помощи детям
Глава Ингушетии вручил ключи от 10 новых школьных автобусов и 12 машин скорой помощи 
В Ингушетии намерены создать академию ораторского мастерства «Красноречивый Кавказ»
В МКЖР Ингушетии прошло мероприятие в рамках проекта «Культура для школьников»
Глава Ингушетии поздравил телевизионщиков со Всемирным днем ТВ
В Магасе наградили победителей первого регионального конкурса «Ингушетия HACKATHON»
Юные пианистки из Ингушетии стали дипломантами первой степени международного конкурса имени Баха
Ингушские борцы вольного стиля завоевали две медали на всероссийских соревнованиях в Хасавюрте

Главное

Яндекс.Метрика

 