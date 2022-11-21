Жителей Ингушетии приглашают к участию в фотоконкурсе «Территория природы»

К участию приглашаются все совершеннолетние граждане России, проживающие на территории страны. Опыт в фотографии не обязателен, но все снимки должны быть сделаны на территории РФ.

Для участия в конкурсе нужно добавить в ленту соцсети «ВКонтакте» пост из нескольких фотографий, идейно связанных в один сюжет, с хештегами #заповедныйконкурс и #путешествиясРГО. Рассказать свою версию, что нужно, чтобы отдых запомнился на всю жизнь. Тематика фотографий должна быть связана с природой России.

Конкурс продлится до 30 ноября 2022 года.

Главный приз конкурса — тур в глэмпинг «Заповедные места» на двоих. Победитель конкурса отправится в полностью оплачиваемое путешествие в Хабаровский край, в самое сердце Анюйского национального парка, где на берегу реки раскинулся комфортный глэмпинг.