Жителей Ингушетии приглашают к участию в конкурсе «Россия. 85 приключений»

«Вы точно знаете те вещи, которые обязательно нужно испытать любому человеку, приехавшему в ваш родной край. Подледная рыбалка, восхождение на пик, местный деликатес или встреча с шаманами — это может быть что угодно. Но вы уверены — это самое захватывающее локальное приключение, — говорят организаторы конкурса. — Мы собираем коллекцию лучших приключений России и хотим, чтобы вы нам помогли. Для этого мы проводим конкурс, по итогам которого наши читатели выберут самые захватывающие способы провести время в нашей стране. Видео победителей народного голосования попадет в итоговый фильм «Россия: 85 приключений», который снимут Russia Beyond и RT Doc. Также победители конкурса получат призы от организатора и партнеров проекта».

Для участия надо снять видеоролик о приключении в любом из регионов России. Хронометраж — до одной минуты. Лучше снимать вертикально — так будет удобнее смотреть. В остальном — на усмотрение конкурсанта. Ролик надо выложить в «Инстаграм» или «ТикТок» с хештегом #85приключений и отметить аккаунты организаторов @russia85adventures и @rusbeyond в посте.

Организаторы будут отбирать и публиковать самые интересные ролики на сайте и в соцсетях на всем протяжении первого этапа конкурса — по 1 марта 2022 года. Организаторы напишут вам, если ваш ролик будет выбран для участия в голосовании и попросят вас загрузить ролик на сайт конкурса. После этого организаторы составят список лучших роликов для онлайн-голосования.

Победители конкурса получат призы от организатора и партнеров проекта.