Жителей Ингушетии приглашают к участию в марафоне «Знание о героях»

Ключевые темы десятичасового марафона Российского общества «Знание» — героизм в истории современной России, любовь к своей Отчизне и верность Родине, мужество и сила духа россиян.

«Мы хотим рассказать молодежи о настоящем героизме наших современников, об их преданности Родине и своему народу, о ценностях, которые придают людям силу, целеустремленность, повышают духовную стойкость. Уверен, что школьники и студенты узнают много интересного о подвигах сегодняшних дней, получат незабываемые впечатления и вдохновение от встреч с героями нашего времени», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В основу проекта положены реальные истории участников специальной военной операции и людей, совершивших героические поступки вне полей сражений: медиков и ученых, волонтеров, путешественников и первооткрывателей — одним словом, героев, живущих среди нас.