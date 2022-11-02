Марафон

Жителей Ингушетии приглашают к участию в марафоне «Знание о героях»

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Молодежь и школьников Ингушетии приглашают принять участие в просветительском марафоне «Знание о героях», приуроченном ко Дню народного единства, который стартует 3 ноября.

Ключевые темы десятичасового марафона Российского общества «Знание» — героизм в истории современной России, любовь к своей Отчизне и верность Родине, мужество и сила духа россиян.
«Мы хотим рассказать молодежи о настоящем героизме наших современников, об их преданности Родине и своему народу, о ценностях, которые придают людям силу, целеустремленность, повышают духовную стойкость. Уверен, что школьники и студенты узнают много интересного о подвигах сегодняшних дней, получат незабываемые впечатления и вдохновение от встреч с героями нашего времени», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В основу проекта положены реальные истории участников специальной военной операции и людей, совершивших героические поступки вне полей сражений: медиков и ученых, волонтеров, путешественников и первооткрывателей — одним словом, героев, живущих среди нас.

Лекции марафона будут транслироваться в прямом эфире на сайте общества «Знание»  и в сообществе «ВКонтакте» .

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