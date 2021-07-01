Жителей Ингушетии приглашают к участию во Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «Мы»
Жителей Ингушетии, а также коллективы телерадиокомпаний республики приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «Мы», сообщила пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации.
«Конкурс поможет раскрыть культурное многообразие народов, проживающих в нашей стране, и будет способствовать укреплению межэтнических связей, а также способствует развитию видеотворчества детей, молодежи и взрослых на территории субъектов РФ», — отмечают организаторы.
Конкурс проводится на темы «Межнациональное согласие в России» и «Национальная идентичность». В нем четыре номинации: «Игровой/художественный видеоролик», «Анимационный ролик», «Видеорепортаж» и «Документальный фильм». Работы любителей и профессионалов оцениваются в разных категориях.
Заявки на участие в творческом состязании принимаются до 31 июля на сайте «мыконкурс. рф». С 15 сентября по 30 октября можно проголосовать онлайн за понравившийся ролик в каждой номинации, победят те участники, чьи работы наберут больше «лайков».
Награждение победителей состоится в День народного единства, 4 ноября, где им вручат дизайнерские статуэтки «Мы» и денежные премии.
Подробности на сайте.