Мастер-класс

Жителей Ингушетии приглашают на мастер-класс Хасана Оздоева по изготовлению кожаных изделий

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В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках федерального проекта «Гений места» 29 ноября пройдет мастер-класс Хасана Оздоева по изготовлению кожаных изделий, сообщила пресс-служба учреждения.

«Хасан Хадрисович Оздоев долгое время занимается изготовлением разнообразных изделий из кожи всех видов, включая экзотические: кожа страуса, крокодила, ската и др. Его изделия, исполненные в национальном колорите, расходятся по всему миру. Он готов поделиться основами своего мастерства со всеми желающими», — рассказал собеседник.
В рамках мероприятия состоится также выставка, на которой мастер представит свои уникальные изделия.
Начало — в 11:00.

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