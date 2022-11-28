Жителей Ингушетии приглашают на мастер-класс Хасана Оздоева по изготовлению кожаных изделий
В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках федерального проекта «Гений места» 29 ноября пройдет мастер-класс Хасана Оздоева по изготовлению кожаных изделий, сообщила пресс-служба учреждения.
«Хасан Хадрисович Оздоев долгое время занимается изготовлением разнообразных изделий из кожи всех видов, включая экзотические: кожа страуса, крокодила, ската и др. Его изделия, исполненные в национальном колорите, расходятся по всему миру. Он готов поделиться основами своего мастерства со всеми желающими», — рассказал собеседник.
В рамках мероприятия состоится также выставка, на которой мастер представит свои уникальные изделия.
Начало — в 11:00.