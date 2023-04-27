Жителей Ингушетии приглашают принять участие в акции «Бессмертный автополк»
Жителей Ингушетии приглашают к участию во Всероссийской акции «Бессмертный автополк». Суть акции заключается в том, что водители размещают фотографии героев на окнах своих автомобилей — как личных, так и служебных, а также общественного транспорта.
Портреты ветеранов рекомендуется размещать на задних и боковых стеклах с внутренней стороны, на боковых дверях и других поверхностях, главное — чтобы они не создавали помех водителю при управлении автомобилем.
Особо подчеркивается, что фотографии должны размещаться на чистых автомобилях.
«Выезжая в День Победы по личным делам и по работе, водители таким образом принимают участие в праздновании Дня Победы, создавая эффект прохождения «Бессмертного полка» в течение всего дня, говорят организаторы мероприятия.