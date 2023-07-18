Жителей Ингушетии приглашают принять участие в акции «Культурная суббота. Игры народов России детям»

Отмечается, что ежегодная акция направлена на популяризацию традиций народов России и в этом году она посвящена традиционным детским играм.

С 24 по 30 июля школьники смогут познакомиться со старинными играми разных регионов России, а также проявить свои творческие и организаторские способности.

Для участия в акции нужно создать собственный видеоролик с традиционными играми своего региона, опубликовать его на своей странице в «ВКонтакте» и поставить хештег #игрыкдш.

Все работы оценит экспертная комиссия, в состав которой входят известные деятели России в области народной культуры, и выберет 30 лучших роликов, которые будут размещены на портале «Культурадляшкольников.РФ».