Жителей Ингушетии приглашают принять участие в «Большом этнографическом диктанте-2022»

Задания будут опубликованы 3 ноября на официальном сайте Большого этнографического диктанта miretno.ru. Они оформлены в виде теста и включают в себя: 20 вопросов — общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников; 10 вопросов — региональная часть, уникальная для каждого субъекта России.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100. Время прохождения диктанта — 45 минут. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде.

В этом году у участников сохраняется возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

Напомним, просветительская акция «Большой этнографический диктант» впервые прошла в нашей стране в 2016 году. Тогда в ней приняло участие около 90 тысяч человек. Идея этого проекта родилась в Удмуртии. Местные энтузиасты решили по аналогии с тотальным диктантом по русскому языку провести «ревизию» знаний по этнографии. Затею восприняли на ура, уже в 2018 году число участников достигло 392 тысяч.