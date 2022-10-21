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Жителей Ингушетии приглашают принять участие в «Большом этнографическом диктанте-2022»

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Под лозунгом «Народов много — страна одна» уже в седьмой раз 3-8 ноября этого года состоится Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант».

Задания будут опубликованы 3 ноября на официальном сайте Большого этнографического диктанта miretno.ru. Они оформлены в виде теста и включают в себя: 20 вопросов — общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников; 10 вопросов — региональная часть, уникальная для каждого субъекта России.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100. Время прохождения диктанта — 45 минут. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде.

В этом году у участников сохраняется возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

Напомним, просветительская акция «Большой этнографический диктант» впервые прошла в нашей стране в 2016 году. Тогда в ней приняло участие около 90 тысяч человек. Идея этого проекта родилась в Удмуртии. Местные энтузиасты решили по аналогии с тотальным диктантом по русскому языку провести «ревизию» знаний по этнографии. Затею восприняли на ура, уже в 2018 году число участников достигло 392 тысяч.

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