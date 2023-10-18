Отмечается, что мероприятие будет проводиться в канун Дня народного единства в онлайн- и офлайн-форматах. Организатором диктанта является Миннац Ингушетии при поддержке ФАДН России.

«Как обычно, офлайн-площадкой в Ингушетии выступит тронный зал «Башни согласия» в столице Ингушетии. Участникам акции придется ответить на 30 вопросов, из них 20 — общие для всех, и 10 — уникальные для каждого субъекта России», — отметили в Миннаце региона.

Чтобы принять участие в этнографическом диктанте, следует зайти на сайт www. miretno. ru с 3 по 8 ноября, затем воспользоваться кнопкой «Пройти диктант», внести контактные данные, ответить на вопросы, далее скачать сертификат.

Полные сведения о международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте www. miretno. ru (http://www. miretno. tu/) и в официальной группе «ВКонтакте» https://vk. com/miretno.