Жителей Ингушетии приглашают принять участие в конкурсе «Россия: 85 приключений»

Темы приключений варьируются от проведения культурных мероприятий до посещения уникальных природных объектов и знакомства с местными деликатесами.

Проект, в частности, призван повысить привлекательность субъектов РФ для внутреннего туризма. Генеральным партнером проекта выступает Министерство культуры России. Также проект поддерживают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росзаповедцентр Минприроды России, Ростуризм, Россотрудничество, «Автодор», РИА «Новости» и другие партнеры.

Любой желающий сможет пополнить коллекцию историй. Для этого нужно опубликовать в Instagram или TikTok свое видео с хештегом #85приключений до 1 марта. На втором этапе пройдет онлайн-голосование. По его результатам пользователи выберут десять лучших приключений, которые войдут в документальный фильм о России, сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики.