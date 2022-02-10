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Жителей Ингушетии приглашают принять участие в конкурсе «Россия: 85 приключений»

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Онлайн-издание Russia Beyond, входящее в телесеть RT, продолжает проект «Россия: 85 приключений», в котором собраны мини-ролики об уникальных впечатлениях, которые можно пережить в каждом из регионов страны.

Темы приключений варьируются от проведения культурных мероприятий до посещения уникальных природных объектов и знакомства с местными деликатесами.

Проект, в частности, призван повысить привлекательность субъектов РФ для внутреннего туризма. Генеральным партнером проекта выступает Министерство культуры России. Также проект поддерживают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росзаповедцентр Минприроды России, Ростуризм, Россотрудничество, «Автодор», РИА «Новости» и другие партнеры.

Любой желающий сможет пополнить коллекцию историй. Для этого нужно опубликовать в Instagram или TikTok свое видео с хештегом #85приключений до 1 марта. На втором этапе пройдет онлайн-голосование. По его результатам пользователи выберут десять лучших приключений, которые войдут в документальный фильм о России, сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики.

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