Конкурс

Жителей Ингушетии приглашают принять участие в литературном конкурсе «Герои Великой Победы»

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Жителей Ингушетии приглашают принять участие в ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы». Заявки принимаются до 1 мая 2022 года.

Организаторами конкурса выступают Союз писателей России, Министерство обороны РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство культуры РФ, Российская государственная библиотека, издательский дом «Не секретно».

Конкурс организован в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, в целях воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России.

На конкурс принимаются рассказы, очерки, стихотворения, рисунки, фотографии и тексты песен эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Возрастные ограничения для участников конкурса не устанавливаются, есть номинации для детей.

Номинации конкурса: «Проза», «Поэзия», «Публицистика», «Проба пера» (для детей от 12 до 18 лет), «Рисунок» (от 12 до 18 лет), «Песня» (текст).
По итогам конкурса планируется выпуск книг по основным и дополнительным номинациям конкурса.

Подробности на сайте.

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