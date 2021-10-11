Жителей Ингушетии приглашают принять участие в международной акции «Большой этнографический диктант»
С 3 по 7 ноября текущего года пройдёт международная акция «Большой этнографический диктант», все желающие могут написать диктант на сайте.
«Целью акции является привлечение внимания широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия, а также оценка уровня этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в Российской Федерации», — сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце региона.
Диктант проходит в формате тестирования и состоит из 30 вопросов. Время прохождения диктанта — 45 минут. Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий — 100.
Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде.