Диктант

Жителей Ингушетии приглашают принять участие в международной акции «Большой этнографический диктант»

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С 3 по 7 ноября текущего года пройдёт международная акция «Большой этнографический диктант», все желающие могут написать диктант на сайте.

«Целью акции является привлечение внимания широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия, а также оценка уровня этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в Российской Федерации», — сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце региона.

Диктант проходит в формате тестирования и состоит из 30 вопросов. Время прохождения диктанта — 45 минут. Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий — 100.

Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде.

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