Жителей Ингушетии приглашают принять участие в музыкальном диктанте

Мероприятие приурочено к Международному дню музыки и празднованию столетия российского джаза. Регистрация для участников доступна на официальном сайте: https://musdict.ru/, сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

На площадках проведения акции участники прослушают музыкальный диктант в живом исполнении и запишут услышанное нотами. Организаторы подготовили диктанты разного уровня: от записи музыкального ритма для людей без специальной подготовки до сложной трехголосной композиции.

Проверять диктанты будут специалисты, а результат увидит только сам участник в личном кабинете. При желании можно отказаться от оценки и даже принять участие в диктанте анонимно. Также организаторы подготовят онлайн-трансляцию заданий диктанта из Российской академии музыки имени Гнесиных.

К столетию российского джаза Всеобщий музыкальный диктант совместно с Институтом музыки Lanote запустил новое направление — «Джазовый диктант». В этом году его для участников исполнит Евгений Лебедев — педагог Академии джаза Игоря Бутмана.

Музыкальные фрагменты специально для акции создают российские композиторы под руководством экспертного совета. Для диктантов основного направления на некоторых площадках проведут открытые подготовительные занятия. А изучить основы музыкальной грамоты и понять, как записывать ритм нотными знаками, поможет видеокурс, разработанный командой проекта и опубликованный на портале https://www.culture.ru/.