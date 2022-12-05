Жителей Ингушетии приглашают принять участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности

Любой желающий сможет проверить, насколько хорошо он ориентируется в финансовых вопросах и получить индивидуальные рекомендации. Организаторами онлайн-зачета выступают Банк России и «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

«Финансовый зачет проходит в нашей стране с 2018 года и позволяет участникам понять, достаточно ли у них знаний и навыков, чтобы принимать правильные финансовые решения, защитить себя от мошенников и обеспечить сохранность личной финансовой информации в интернете. Пробовать свои силы в зачете можно несколько раз — количество попыток не ограничено», — отметил управляющий региональным отделением Банка России по Ингушетии Магомед-Бек Ужахов.

В зачете два уровня сложности. Базовый — для тех, кто только начинает разбираться в финансовых вопросах и хочет быть уверен, что правильно понимает основы грамотного финансового поведения. Продвинутый — для тех, кто имеет опыт использования разных финансовых продуктов и услуг и готов к сложным вопросам.

Прохождение личного зачета займет не более 30 минут, а семейного — не более одного часа.

Все участники зачета получат анализ результатов с рекомендацией по изучению дополнительных материалов для устранения пробелов в знаниях. Успешно справившиеся с заданиями получат именной сертификат.

Подробности и форма для регистрации доступны на сайте проекта.