Диктант

Жителей Ингушетии приглашают принять участие в правовом диктанте для предпринимателей

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Жителей Ингушетии приглашают принять участие во Всероссийском правовом диктанте для предпринимателей, который пройдет 9 и 10 октября 2021 года, сообщил представитель Центра проектного взаимодействия бизнеса и права (факультет права) НИУ ВШЭ, который выступил организатором мероприятия.

Правовой диктант — это бесплатное мероприятие для повышения правовой грамотности предпринимателей, наемных руководителей, HR-специалистов, финансовых специалистов и менеджеров, ежедневно работающих с договорами, контрактами и другой юридической составляющей.

«Практика показывает, что каждый предприниматель, отвечая на вопросы правового диктанта, в среднем обнаруживает у себя от 3 до 15 различных «дыр» и «опасных зон», которые требуют внимания и своевременного решения», — отметил собеседник.

По его словам, после окончания тестирования на площадках каждому участнику выдается мини-книга, в которой есть ответы на все заданные вопросы на диктанте, поэтому узнать правильные ответы можно будет в день сдачи теста. Также после написания и проверки диктанта участникам будет направлен онлайн-сертификат с их личным результатом.

Подробнее о правовом диктанте читайте на сайте.

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