Жителей Ингушетии приглашают принять участие в проекте «Мост памяти» к 80-летию Сталинградской битвы

К 80-летию Сталинградской битвы, планируется реализация 1 и 2 февраля 2023 года масштабного историко-патриотического проекта «Мост Памяти», разработанного творческим коллективом АНО Волгоградской области «Центр реализации культурных проектов «Связь времен» под руководством Героя Труда России, народного артиста СССР Юрия Башмета и при поддержке президентского фонда культурных инициатив, сообщили «Ингушетии» в оргкомитете по подготовке празднования.

Предлагается создание единого художественного пространства (экспозиции), объединяющего военно-исторические места Волгограда (улицы, здания, мемориальные объекты). В соответствии с художественной концепцией проекта предполагается создание аудиовизуальных произведений искусства и их показ на зданиях, сооружениях расположенные в разных частях города от Мамаева кургана до Аллеи Героев и Центральной набережной, образуя символический «Мост Памяти», с использованием современных технологий и технических средств аудиовизуального искусства, установленных арт-объектов для выразительного художественного повествования о мужестве, героизме защитников Сталинграда, характере и чувствах людей Советского Союза.

В рамках заключенного соглашения с ООГПД «Бессмертный полк России» объявлен старт акции по сбору фотографий участников Сталинградской битвы, которые будут размещены на больших светодиодных экранах на Аллее Героев в городе-герое Волгограде.

Фотографии и документы можно загрузить на официальный сайт движения «Бессмертный полк России» https://www. polkrf. ru/ с пометкой «Участник Сталинградской битвы», или на адрес электронной почты geroi-stalingrada@mail. ru.