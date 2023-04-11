Жителей Ингушетии приглашают принять участие во Всероссийском диктанте здоровья
Жителей Ингушетии приглашают принять участие во Всероссийском диктанте здоровья, который продлится до 15 апреля включительно, сообщил нашему изданию представитель регионального отделения организации «Волонтеры-медики».
По его информации, тест, направленный на проверку знаний по вопросам диспансеризации и основным аспектам здорового образа жизни, можно пройти на сайте «диктантздоровья. рф».
В нынешнем году, по информации организаторов, участвовать в диктанте могут и школьники, для них подготовлен «Параграф о здоровье».
После прохождения диктанта участники получат в подарок электронные памятки и рекомендации по здоровому образу жизни.