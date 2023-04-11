Жителей Ингушетии приглашают принять участие во Всероссийском диктанте здоровья

По его информации, тест, направленный на проверку знаний по вопросам диспансеризации и основным аспектам здорового образа жизни, можно пройти на сайте «диктантздоровья. рф».

В нынешнем году, по информации организаторов, участвовать в диктанте могут и школьники, для них подготовлен «Параграф о здоровье».

После прохождения диктанта участники получат в подарок электронные памятки и рекомендации по здоровому образу жизни.