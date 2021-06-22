Акция

Жителей Ингушетии приглашают принять участие во всероссийской акции «Свеча памяти»

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Жителей Ингушетии приглашают к участию во всероссийской акции «Свеча памяти», которая проходит в память о начале Великой Отечественной войны, унесшей жизни 27 миллионов человек.

Акция в День памяти и скорби, 22 июня, проходит в онлайн-формате путем зажжения виртуальных свечей на сайте «деньпамяти. рф». Таким образом любой человек может почтить память тех, кто пал на фронте, замучен в плену, умер от ран, голода и лишений, депортирован.

По словам организаторов мероприятия, присоединяясь к акции, участник не просто зажигает свечу, но и увеличивает благотворительный фонд помощи ветеранам ВОВ на 1 рубль.

«Сделать пару кликов и поделиться фотографией может каждый, поэтому не проходите мимо — вместе нас миллионы!» — призывают организаторы памятной акции.

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