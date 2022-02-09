Жителей Ингушетии приглашают присоединиться к акции книгодарения

Акция приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

«Национальная библиотека Ингушетии постоянно принимает участие в организации этой акции, что позволяет сформировать книжный фонд для передачи его библиотекам и школам республики, нуждающимся в обновлении и пополнении библиотечных фондов», — рассказал собеседник газеты «Ингушетия».

Представитель библиотечного сообщества выразил надежду, что и в этом году жители республики откликнутся на призыв принять участие в Неделе книгодарения, чтобы всем вместе вновь преподнести в дар читателям самый лучший подарок — книгу.