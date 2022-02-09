Акция

Жителей Ингушетии приглашают присоединиться к акции книгодарения

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В Ингушетии, как и по всей стране, стартовала ежегодная общероссийская акция «Дарите книги с любовью», которая продлится до 14 февраля, сообщила пресс-служба Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева.

Акция приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

«Национальная библиотека Ингушетии постоянно принимает участие в организации этой акции, что позволяет сформировать книжный фонд для передачи его библиотекам и школам республики, нуждающимся в обновлении и пополнении библиотечных фондов», — рассказал собеседник газеты «Ингушетия».

Представитель библиотечного сообщества выразил надежду, что и в этом году жители республики откликнутся на призыв принять участие в Неделе книгодарения, чтобы всем вместе вновь преподнести в дар читателям самый лучший подарок — книгу.

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