Флешмоб

Жителей Ингушетии приглашают присоединиться к флешмобу, приуроченному ко Дню матери

0

Национальная библиотека Ингушетии приглашает жителей республики принять участие в флешмобе, приуроченном ко Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, в этом году праздник пришелся на 28 число, сообщила пресс-служба учреждения.

Мероприятие проводится совместно с Ингушским региональным отделением «Союз женщин России».

Для участия нужно выбрать любимое стихотворение или прозу (эссе) о матери, зачитать на камеру и выложить в соцсети с хештегом #Маме.

«Подключайтесь к акции, посвященной самому дорогому человеку — маме», — призвали организаторы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии завершил свою работу первый в регионе бизнес-форум «Маgas-2021»
В ДК сельского поселения Алхасты Ингушетии прошло мероприятие, приуроченное к Году науки и технологий
В Ингушетии организуют конкурс на приготовление самой вкусной лепешки
Школьникам сельского поселения Яндаре Ингушетии рассказали о правилах поведения на зимних дорогах
«Пойдем в кино»: «Ростелеком» провел онлайн-игру для волгоградских студентов по мотивам фильмов из сервиса Wink
Одного из членов ОПГ из Ингушетии задержали в Магаданской области
Замдиректора Национальной библиотеки Ингушетии представил республику на Всероссийской конференции «Проблемы сохранения цифрового медиаконтента»
В Череповце состоялась презентация песни Виталия Леонова «Малгобек»
Фонд музея изобразительных искусств Ингушетии пополнился новыми экспонатами
В следующем году улица Овражная в Назрани Ингушетии будет заасфальтирована
В Ассинском ущелье Ингушетии на месте известной статуи горного тура установлена старинная пушка

Главное

Яндекс.Метрика

 