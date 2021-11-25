Жителей Ингушетии приглашают присоединиться к флешмобу, приуроченному ко Дню матери
Национальная библиотека Ингушетии приглашает жителей республики принять участие в флешмобе, приуроченном ко Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, в этом году праздник пришелся на 28 число, сообщила пресс-служба учреждения.
Мероприятие проводится совместно с Ингушским региональным отделением «Союз женщин России».
Для участия нужно выбрать любимое стихотворение или прозу (эссе) о матери, зачитать на камеру и выложить в соцсети с хештегом #Маме.
«Подключайтесь к акции, посвященной самому дорогому человеку — маме», — призвали организаторы.