Жителей Ингушетии приглашают проголосовать за «Европейское дерево года — 2022»

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Жителей Ингушетии пригласили принять участие в онлайн-голосование за «Европейское дерево года». Об этом сообщает Миннац региона.

Россию представляет победитель национального отборочного этапа конкурса «Российское дерево года — 2021» — Тургеневский дуб, один из главных символов литературной России, который на протяжении почти 200 лет рос на территории усадьбы И. С. Тургенева в Спасском-Лутовинове.

К сожалению, дуб был утрачен в результате урагана 30 ноября прошлого года, но навсегда останется в памяти людей как олицетворение мужества, стойкости, красоты и долголетия. Несмотря на это, организаторы конкурса приняли решение о включении Тургеневского дуба в список номинантов от России.

Отдать свой голос за Тургеневский дуб можно до 28 февраля на сайте.

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