Россию представляет победитель национального отборочного этапа конкурса «Российское дерево года — 2021» — Тургеневский дуб, один из главных символов литературной России, который на протяжении почти 200 лет рос на территории усадьбы И. С. Тургенева в Спасском-Лутовинове.

К сожалению, дуб был утрачен в результате урагана 30 ноября прошлого года, но навсегда останется в памяти людей как олицетворение мужества, стойкости, красоты и долголетия. Несмотря на это, организаторы конкурса приняли решение о включении Тургеневского дуба в список номинантов от России.