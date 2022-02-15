«Мы ждём от вас яркие и запоминающиеся работы по 30 апреля включительно. Победители получат памятные призы — сувенирную продукцию с символикой РГО», — заявили организаторы.

Стать соавтором официальной символики акции «Ночь географии — 2022» может любой желающий вне зависимости от возраста и места жительства. Каждый участник имеет право представить не более трёх вариантов символа/эмблемы акции.