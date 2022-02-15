Жителей Ингушетии приглашают стать автором символа «Ночи географии — 2022»
Жителей Ингушетии приглашают принять участие в международном конкурсе «Стань автором символа «Ночи географии — 2022». Организатор мероприятия — Русское географическое общество.
«Мы ждём от вас яркие и запоминающиеся работы по 30 апреля включительно. Победители получат памятные призы — сувенирную продукцию с символикой РГО», — заявили организаторы.
Стать соавтором официальной символики акции «Ночь географии — 2022» может любой желающий вне зависимости от возраста и места жительства. Каждый участник имеет право представить не более трёх вариантов символа/эмблемы акции.
На конкурс принимаются графические цветные изображения в формате PDF или JPG. Символы, участвующие в конкурсе, должны быть оригинальными и неповторимыми. Более подробную информацию можно узнать на сайте.