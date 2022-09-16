Жителей Ингушетии призвали не рассылать неподтвержденную информацию об участниках СВО

«В ходе беседы семьи некоторых военнослужащих высказали беспокойство по поводу того, что у них потеряна связь с ними. До родственников доведена информация, что с участниками спецоперации не всегда имеется возможность установить связь, ввиду того, что они находятся в зоне боевых действий», — сказал представитель кабинета министров.

По его словам, более того, граждан призвали не рассылать и не публиковать в соцсетях информацию, касающуюся военнослужащих.

«Мы сталкиваемся с тем, что наши жители рассылают в мессенджерах данные о наших ребятах, находящихся в Украине, публикуют информацию о них в соцсетях. И большая часть из этого не соответствует действительности. Этим вы только вредите нашим ребятам — противники могут вычислить их местонахождение. Убедительная просьба ко всем — не рассылать и не публиковать информацию без подтверждения из официальных источников, и тем более позволяющую определить их локацию», — обратился к жителям республики Евлоев.

Он также сообщил, что на днях в составе рабочей группы, созданной в марте по поручению Главы Ингушетии, побывал в Белгородской области с целью установления подробностей ситуации.

Зампред рассказал, какую помощь и поддержку получают военнослужащие из Ингушетии, какие принимаются меры для скорейшего возвращения ребят, в том числе и тел погибших.

Он также выразил соболезнования семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих. Завершилась встреча коллективной молитвой (дуа) по погибшим и раненым военнослужащим.