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Жителей Ингушетии призывают к бдительности в День республики

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Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии празднования Дня образования республики 4 июня обращается к жителям и гостям региона с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей.

Представитель группы взаимодействия со СМИ оперативного штаба предупреждает граждан, что нельзя трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.

В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) сообщать по телефонам служб экстренного реагирования. Анонимность гарантируется.

Напомним: телефон дежурного УФСБ по Ингушетии: 8 (8734) 55-16-28;

Телефон доверия УФСБ по республике: 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb.ru;

Дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54;

Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8 (8734) 55-04-99;

Телефон доверия ГУ МЧС по республике Ингушетия 8 (8734) 55-99-99.

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