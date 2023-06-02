Жителей Ингушетии призывают к бдительности в День республики
Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии празднования Дня образования республики 4 июня обращается к жителям и гостям региона с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей.
Представитель группы взаимодействия со СМИ оперативного штаба предупреждает граждан, что нельзя трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.
В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) сообщать по телефонам служб экстренного реагирования. Анонимность гарантируется.
Напомним: телефон дежурного УФСБ по Ингушетии: 8 (8734) 55-16-28;
Телефон доверия УФСБ по республике: 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb.ru;
Дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54;
Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8 (8734) 55-04-99;
Телефон доверия ГУ МЧС по республике Ингушетия 8 (8734) 55-99-99.