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Жителей Ингушетии призывают поддержать участника конкурса «Народный участковый» из региона

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В МВД по республике призвали поддержать участника финального этапа конкурса «Народный участковый-2023» из региона Батыра Сайнароева.

В пресс-службе ведомства газете «Ингушетия» сообщили, что уже стартовало финальное онлайн-голосование и каждый может поддержать участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Сунженский».

«Отдать свой голос за нашего земляка можно на сайте информационного партнера конкурса — газеты «Комсомольская правда», либо перейдя по ссылке с главной страницы нашего сайта 06.мвд.рф (баннер справа)», — отметили в МВД по региону.

Там напомнили, что голосование завершится 10 ноября — в День сотрудника органов внутренних дел России.

«Поможем полицейскому из нашей республики стать лучшим и проголосуем за него в финале конкурса «Народный участковый». Ссылка для голосования — https://www.kp.ru/media/947817/», — говорится в релизе.

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