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Жителей Ингушетии призывают проголосовать за 213-летнюю грушу в горной части региона

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В Минприроды Ингушетии призвали жителей республики проголосовать за 213-летнюю грушу в горной части региона. Дерево признали памятником живой природы, тем самым, пополнив Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

Голосование будет проходить до 1 августа текущего года на сайте Всероссийской программы www.rosdrevo.ru. Номер дикой груши 24.

Дерево растет в Джейрахском районе, в окрестностях села Ляжги, близ башенного комплекса Гаркхи. Его возраст составляет 213 лет (по данным 2018 года), высота — 10 метров, диаметр ствола на высоте 1,3 м.

Груша является «живым» свидетелем исторической жизни ингушского народа и заслуживает такое же бережное отношение, как и памятники архитектуры, расположенные в высокогорной Ингушетии, считают в экологическом ведомстве.

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