Жителей Ингушетии призывают проголосовать за 213-летнюю грушу в горной части региона

Голосование будет проходить до 1 августа текущего года на сайте Всероссийской программы www.rosdrevo.ru. Номер дикой груши 24.

Дерево растет в Джейрахском районе, в окрестностях села Ляжги, близ башенного комплекса Гаркхи. Его возраст составляет 213 лет (по данным 2018 года), высота — 10 метров, диаметр ствола на высоте 1,3 м.

Груша является «живым» свидетелем исторической жизни ингушского народа и заслуживает такое же бережное отношение, как и памятники архитектуры, расположенные в высокогорной Ингушетии, считают в экологическом ведомстве.