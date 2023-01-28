Жителей Магаса призвали принять активное участие в кампании дополнительной вакцинации детей от полиомиелита

Сотрудниками администрации Магаса совместно с молодежным советом при главе города проведена организационно-разъяснительная работа по профилактической вакцинации с целью защиты населения от опасного заболевания, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии.

Волонтеры раздали тематические памятки, в которых наглядно показано, что иммунизация является наиболее эффективным методом предотвращения инфекционных заболеваний.

Ранее в интервью нашему изданию заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Майя Цолоева отметила, что в регионе складывается тревожная ситуация, поскольку в последние годы отмечается рост числа детей, не привитых против полиомиелита. В первую очередь это связано с тем, что значительное количество родителей отказываются от профилактических прививок под всякими предлогами.

На минувшей неделе Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел расширенное совещание по актуальному вопросу.

«Последствия этой болезни остаются на всю жизнь, приводят к инвалидности. И самая надежная защита от нее — вакцинация. В этом плане нам надо проводить системную разъяснительную работу с населением, доводить до людей мнение и рекомендации медиков о крайней необходимости действовать против этого тяжкого недуга. Жители региона должны быть оповещены, что дополнительная иммунизация детей, которую у нас планируется провести в два тура — это жизненно необходимые действия для спасения малышей от заражения», — подчеркнул руководитель субъекта.

Отметим, что на проведение дополнительной вакцинации детей от полиомиелита из Национального фонда развития республики выделено 6 644,6 тыс. рублей.