Диктант

Жителей Малгобека Ингушетии пригласили принять участие в «Диктанте Победы»

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Жителей Малгобека пригласили присоединиться к Всероссийской исторической акции «Диктант Победы», которая состоится 3 сентября 2022 года в 14 часов (начало регистрации — в 12:00, окончание регистрации — в 13:50 мск).

Диктант будет проходить на базе средних школ №№ 2, 3, 16, и 20, а также в городском парке культуры и отдыха имени Серго на территории мемориального комплекса.

Акция «Диктант Победы» проводится с целью привлечения людей к изучению истории Великой Отечественной войны и повышения исторической грамотности. В этом году она посвящена 77-летию Великой Победы.

Как сообщили организаторы акции, принять участие в мероприятии «Диктант Победы» может любой желающий.

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