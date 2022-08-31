Жителей Малгобека Ингушетии пригласили принять участие в «Диктанте Победы»

Диктант будет проходить на базе средних школ №№ 2, 3, 16, и 20, а также в городском парке культуры и отдыха имени Серго на территории мемориального комплекса.

Акция «Диктант Победы» проводится с целью привлечения людей к изучению истории Великой Отечественной войны и повышения исторической грамотности. В этом году она посвящена 77-летию Великой Победы.

Как сообщили организаторы акции, принять участие в мероприятии «Диктант Победы» может любой желающий.