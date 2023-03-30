Жителей Назрановского района Ингушетии призывают к участию в голосовании за благоустройство территорий

Как сообщили в администрации района, голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая 2023 года. Жители смогут принять участие, перейдя по ссылке.

Отмечается, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» предназначен для повышения качества городской среды и задействования населения в благоустройстве территорий.